ACCIDENTE LABORAL MORTAL

Félix Solís Avantis asegura que cuenta con protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales

La compañía ha trasladado "su más sentido pésame" a la familia y amigos del trabajador fallecido el pasado jueves, tras precipitarse a un depósito de vino, y ha ofrecido a las autoridades competentes "su total cooperación y colaboración durante todo el proceso".

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Bodegas Félix Solís de Valdepeñas
Bodegas Félix Solís de Valdepeñas | OC

Félix Solís Avantis, en un comunicado de prensa, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de uno de sus empleados en un "trágico suceso" ocurrido el jueves pasado en la planta de Valdepeñas y señala que la dirección de la compañía ha trasladado su más sentido pésame a su familia y amigos y está a su entera disposición desde el primer momento.

"Igualmente, la compañía ha ofrecido a las autoridades competentes su total cooperación y colaboración durante todo el proceso", continúa el comunicado

Desde Félix Solís Avantis subrayan que cuentan con "protocolos específicos de seguridad y prevención de riesgos laborales para todas las actividades que se desarrollan en sus instalaciones", de obligado cumplimiento para todos los empleados y acordes a la normativa legal vigente.

La empresa señala que, "por respeto a la persona fallecida y a sus allegados, la compañía" no realizarán más comentarios hasta que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido.

