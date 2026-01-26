Los sindicatos denuncian fallos de seguridad y prevención en el accidente de trabajo mortal ocurrido en Valdepeñas

Hoy convocatorias de los sindicatos en Valdepeñas y Ciudad Real para condenar el último accidente laboral mortal en la provincia, ocurrido el pasado jueves en Valdepeñas. Un trabajador de 34 años fallecido tras precipitarse en el interior de un depósito de vino vacío en Bodegas Félix Solís.

A las puertas de esta empresa, concentración de Comisiones Obreras, respaldada por unas cuarenta personas, que portaban una pancarta donde podía leerse "Unidos frente a la siniestralidad, no más muertes en el trabajo" y con un lazo negro, en señal de luto.

Desde el sindicato han vuelto a trasladar su pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido.

Para la secretaria general de CCOO en la provincia, Esther Serrano, este accidente mortal "ya no es fruto del azar o de una casualidad", es un fallo en la prevención de la empresa, quien tiene la responsabilidad de velar por la salud y la seguridad de plantilla.

Serrano ha afirmado que CCOO va a personarse en la Inspección de Trabajo, para asegurar que se revisen todos los aspectos relativos a este accidente mortal, y que están estudiando también "personarse en los juzgados".

UGT SE CONCENTRA EN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA

Mientras, en Ciudad Real también ha habido otra concentración, en este caso convocada por el sindicato UGT, que recuerda es la segunda víctima mortal en accidente de trabajo en esta bodega en el último año y medio. La secretaria provincial de UGT, Alfonsi Álvarez, ha pedido que en empresas de más de 50 trabajadores debería ser obligatorio tener comité de empresa y delegados de prevención.

Álvarez desconoce aún las causas del siniestro aunque al parecer el trabajador, que estaba a punto de ser padre, no llevaba los medios de seguridad pertinentes.