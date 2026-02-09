OTRA FORMA DE DAR A CONOCER NUESTRAS TRADICIONES

La Borricá protagonista del cupón de la ONCE

Cinco millones de cupones difundirán esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La Borricá protagonista del cupón de la ONCE

La Borricá de Torrenueva es la protagonista del cupón de la ONCE de este martes 10 de febrero. Cinco millones de cupones difundirán esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional.

En esta tradición, anterior al siglo XVII, los cofrades-soldado recorren a caballo las calles de la localidad pidiendo limosna para las ánimas del purgatorio. La figura central es la del abanderado que, en respuesta a una promesa, coloca la Bandera en la fachada de su casa y lidera al grupo de jinetes el martes de carnaval.

Para el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, que ha agradecido a la ONCE hacer protagonista de este cupón a La Borricá, esta es una magnífica publicidad y una invitación a que desde diferentes partes de España se animen a conocer singular fiesta.

La espectacularidad de esta tradición hace que cada año acudan numerosos visitantes a Torrenueva.

