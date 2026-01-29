Presentada la programación del Carnaval 2026 de Valdepeñas

LEER MÁS Medina Azahara incluye Valdepeñas en su gira de despedida de los escenarios

Presentación del programa de Carnaval 2026 de Valdepeñas, con más de cuarenta actividades entre el 12 y el 22 de febrero y con epicentro en la carpa de la Plaza Constitución, donde volverán a celebrarse los bailes del vermut, las fiestas nocturnas, una fiesta sin alcohol para jóvenes de 12 a 17 años y otra para niños el Domingo de Piñata.

Dará el pistoletazo de salida la IX Gala Drag 'La +Queen' Ciudad de Valdepeñas, con entrada a beneficio de ROSAE y la Asociación Española Contra el Cáncer.

No faltan a su cita los concursos, entre estos destaca el Concurso Regional de Carrozas y Comparsas, que incluye una categoría local. Este año el desfile adelanta media hora su salida debido a las buenas cifras de participación, destaca David Sevilla, teniente de alcalde de Festejos.

Sevilla señala también el acceso gratuito a la carpa de Carnaval, excepto el sábado día 14, que tendrá un coste de un euro destinado a la Asociación de Donantes de Sangre de Valdepeñas.

La parrilla ardiente para Doña Sardina, repite ubicación del Auditorio Inés Ibáñez Braña, para finalizar con el tradicional Entierro de la Sardina.

La información detallada sobre todas las actividades de la programación del Carnaval se puede consultar en la página web www.valdepenas.es en la pestaña de Servicios-Festejos.