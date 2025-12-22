La Biblioteca de Valdepeñas da una segunda vida a libros o películas en su mercadillo solidario

Mercadillo solidario de libros, revistas y audiovisuales este lunes en el Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas, una iniciativa de la Biblioteca Municipal a beneficio de Cruz Roja.

Es una forma de dar una segunda vida a las numerosas donaciones que recibe en la actualidad la biblioteca. Algunos de esos fondos sirven para sustituir volúmenes muy desgastados por el uso, aunque acumulan muchas cosas repetidas que ahora son una oportunidad para regalar o regalarse. Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca.

Todo tiene algún interés, afirma Marqués, la Biblioteca ha hecho una selección para ofrecer al público desde clásicos a curiosidades.

Mercadillo Solidario de Libros | Patio de columnas del Centro Cultural La Confianza

Fin solidario, precios asequibles. Libros para adultos se puede adquirir al precio de tres euros, dos euros libros infantiles y audiovisuales, sobre todo hay películas en DVD, y revistas tres por un euro.

Esta tarde, de cinco a ocho en el patio de columnas del Centro Cultural La Confianza. También el próximo lunes, día 29, mismo lugar y mismo horario.