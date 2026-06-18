La Biblioteca de Valdepeñas propone un taller para acercarse a la cultura japonesa desde la literatura

La Biblioteca Municipal de Valdepeñas propone un taller de "Introducción a la cultura japonesa desde la literatura", este viernes.

Una oportunidad para acercarse a "una de las tradiciones literarias más antiguas y ricas del mundo. Abarca más de mil años de historia, desde las obras clásicas de la corte imperial hasta la ficción contemporánea".

En la literatura japonesa están presentes sus tradiciones, su mitología y su concepción de mundo, con una forma diferente de comunicar para quienes leen estas obras con mentalidad occidental.

Este taller ofrece algunas claves para no perderse los matices de esta cultura, reflejados en sus libros y con un capítulo especial para la poesía, sin la cual no puede entenderse la literatura nipona, cuyo máximo exponente son los haikus, como explica, en una entrevista en Onda Cero, Raquel Ruiz, que imparte este taller.

Esta propuesta está enfocada a público juvenil y adulto, es mañana a las siete de la tarde en la sala de usos múltiples del Centro Cultural La Confianza. Las inscripciones pueden formalizarse en la biblioteca de Valdepeñas.

Hay previstas próximas citas sobre el cine japonés, una de las industrias más antiguas del mundo, a la que debemos algunas de las obras maestras del género.