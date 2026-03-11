PANEL DE EXPERIENCIAS

60 mujeres participan en la jornada "Creación de empresas en el ámbito rural", organizada en Membrilla por AMFAR

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) vuelve a celebrar en Membrilla un evento para hablar de creación de empresas y emprendimiento centrado en mujeres, con un panel de experiencias y una charla sobre incorporación femenina al sector agrario.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

En Membrilla unas sesenta mujeres participan en una jornada de networking sobre "Creación de empresas en el ámbito rural", organizada por AMFAR.

Esta es la segunda vez que la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural elige esta localidad para realizar una sesión de estas características, debido a la alta tasa de empresarias y emprendedoras que contabiliza este municipio, explica a Onda Cero la secretaria provincial de AMFAR y presidenta local de la asociación, Mariana Fuentes.

En este foro, seis emprendedoras de Membrilla han compartido su experiencia real en la puesta en marcha de empresas en el ámbito rural. También se han abordado aspectos prácticos para iniciar un negocio, como los trámites a seguir o la planificación económica.

Otro de los temas principales de esta jornada ha sido la Incorporación de las mujeres al sector agrario, con especial atención a la PAC y la titularidad compartida de las explotaciones.

