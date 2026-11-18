Vecinos de El Chorrón de Guadalajara rechazan el proyecto de remodelación del entorno proyectado por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Se puso de manifiesto en un encuentro organizado por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico (AvecaGuada) en el que están integrados estos vecinos.

Presentaron 300 firmas contrarias a esta actuación, que representan aproximadamente al 75 % de los empadronados en las calles Tomás Camarillo, Chorrón y Arrabal del Agua.

Critican que la licitación del proyecto esté en marcha y finalice el próximo 25 de noviembre cuando el gobierno municipal no se ha reunido con los vecinos a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones y haber intervenido en el pleno.

José Miguel Peñas, presidente de Avecaguada, asegura que no satisface ninguna de las reivindicaciones históricas de aparcamientos o integrar Chorrón y Parque Sandra dentro de la ciudad, zona que ha sufrido problemas de seguridad y salubridad registrados en los últimos meses.

Estos vecinos afirman que este proyecto que cuenta con un presupuesto superior a los 680.000 euros, no da respuesta a los problemas de aparcamiento, movilidad y accesibilidad de la zona.

Reclaman al ejecutivo municipal diálogo, mayor participación y la convocatoria de los Consejos de Barrio al menos tres veces al año.

Desde la Asociación de Vecinos del Casco Histórico (AvecaGuada) también demandan la coordinación entre administraciones, en este caso, Ayuntamiento de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dar soluciones a los vecinos; también a los problemas de aparcamiento.

Plantean la posibilidad de destinar parte de las parcelas del Fuerte de San Francisco a aparcamiento en superficie a través de un modelo mixto que combine plazas en concesión administrativa o venta directa con estacionamiento rotatorio.