Denuncian el abandono del gobierno de 57 viviendas públicas en Trijueque

Propietarios de un inmueble de Trijueque denuncian el abandono por parte del gobierno de 57 viviendas públicas que fueron de la SAREB, el llamado Banco malo, y ahora de Casa 47, una empresa pública creada para ampliar el parque de vivienda asequible.

El inmueble, terminado hacia 2009 , nunca habitado, se deteriora por vandalismo y varios intentos de okupación. La luz y el agua están cortadas y hay cableado eléctrico y radiadores robados, vidrios rotos o filtraciones.

Estado del inmueble con 57 viviendas públicas vacías en Trijueque | Comunidad de Propietarios Trijueque

De los 5 propietarios privados que hay, 3 se muestran desesperados y buscan soluciones para poder vivir en sus casas. Hasta ahora sin éxito, como ha contado a Onda Cero Guadalajara, Menchu, presidenta de la comunidad de vecinos.

La respuesta que han recibido de Casa 47 es que el edificio no se vende a particulares.

Estado de uno de los baños del edificio | Comunidad de Propietarios Trijueque

La presidenta de la comunidad de propietarios apunta al interés por parte de Casa 47 de vender el inmueble en su conjunto pero cuenta con 5 propietarios privados y eso lo ha hecho inviable hasta ahora.

Estos vecinos aseguran que cuentan con presupuesto y arquitectos preparados para intervenir de inmediato, pero necesitan que esta empresa pública estatal de vivienda, dueña de más del 93 % del edificio, acepte el proyecto de rehabilitación y abone la parte que le corresponde.

Señalan que sus escritos ante Casa 47, el Ministerio de Vivienda y el Defensor del Pueblo continúan sin respuesta.

Este inmueble está en una zona de alta demanda de viviendas, a las puertas del Corredor del Henares y con un polígono de logística cercano.