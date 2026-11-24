Este martes se ha celebrado en Guadalajara la tercera edición de los Ecoinntech Business Awards 2026.

Se trata de un encuentro que ha reunido en el Centro San José de la capital alcarreña a emprendedores, startups, pymes, mentores y representantes de grandes compañías para compartir experiencias, presentar proyectos innovadores y favorecer nuevas oportunidades de negocio.

Ecoinntech es una plataforma o ecosistema digital innovador a nivel nacional impulsado ya hace dos años por el Centro de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI).

Su director Javier Arriola ha señalado que tiene ya cerca de 200 usuarios de Guadalajara, España y otros países Argentina, México o Estados Unidos.

Prácticamente el 90% de las cuotas que se pagan en esta plataforma revierten de nuevo sobre los participantes" en forma de premios y reconocimientos que se han entregado en esta cita presencial que ha incluido ponencias de representantes de empresas como IBM, Publicis Groupe y MediaMarkt España o una conferencia especial de David Meca.

Ecoinntech conecta digitalmente a Guadalajara con el resto de mundo y permite general una red de contactos empresarial a nivel nacional e internacional que valoran los patronos del CEEI que son la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara.

La delegada de Economía, Empresas y Empleo de la Junta en Guadalajara, Susana Blas, ha puesto en valor el papel del CEEI como estructura de apoyo al emprendimiento y lo ha definido como "el nido, la casa del emprendimiento" en Guadalajara, desde donde surgen numerosos proyectos empresariales.

Por su parte, la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, Begoña García, ha destacado que jornadas de este tipo contribuyen a situar a la ciudad en el mapa empresarial nacional y permiten mostrar el potencial de sus emprendedores.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de apoyar a los jóvenes y proporcionarles recursos económicos y herramientas para que puedan desarrollar sus iniciativas y permanecer en Guadalajara.