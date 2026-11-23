El trasvase Tajo-Segura reanuda su actividad este lunes tras concluir los trabajos en la zona más próxima al embalse de La Bujeda, en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que permiten restablecer la circulación de agua tras el cierre temporal que se produjo el pasado septiembre.

Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la reactivación del envío de agua se realiza con un caudal de 8 m3/s, ajustado a la situación real que presenta la infraestructura del canal tras las obras que se han realizado hasta ahora.

De este modo, el régimen de funcionamiento y los volúmenes a derivar en adelante quedarán condicionados en todo momento a las condiciones de seguridad operativa y al avance del conjunto de las intervenciones en la conducción.

El objetivo prioritario de esta fase es verificar el comportamiento hidráulico de la conducción tras su puesta a punto, por lo que los parámetros de explotación quedarán supeditados a la respuesta que ofrezca la infraestructura.

Los equipos de mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo mantendrán una supervisión continua sobre el terreno para evaluar el estado del canal y adecuar la operativa a las capacidades que garantice la obra en cada momento.

Por otra parte, continúa la intervención en el canal a la altura de Liétor (Albacete) por lo que el trasvase no quedará totalmente operativo hasta la finalización completa de los trabajos que está prevista inicialmente para febrero de 2027.