La asociación 'Mi voz por tu sonrisa' celebrará el próximo domingo su gala solidaria 'Mi voz por tu sonrisa' en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara.

Será a las 19 horas, con entradas a 10 euros y también con Fila 0 para todos los que quieran colaborar.

Se subirán al escenario más de un centenar de personas entre las que actuarán la impulsora de la iniciativa, Nati Baldominos; Amigos, Manuel Millán, GuadSpel o los albaceteños Antonio Belmonte y familia.

Todo por una buena causa: recaudar fondos para sufragar su actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos con autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral.

En total son 53 familias las que se benefician de diferentes programas (como el de 'Jóvenes Adultos' dirigido a fomentar su autonomía) y que incluyen la musicoterapia o el ocio inclusivo.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, resaltó en la presentación de la gala el trabajo que realiza la presidenta de la asociación, Nati Baldominos, a la que se refirió como un “ejemplo de resistencia y de fuerza" insistiendo en la importancia de no colocar "etiquetas" a las personas con necesidades especiales.

La gala tendrá sorpresas y se darán reconocimientos a personas y colectivos que visibilizan la labor de la asociación o participan en la integración de sus miembros. Este año serán para Paloma Santos, la Asociación Romancos Alcampo, la Peña Escopitos, el Club Adapta Campo Real y la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Guadalajara.

Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, existe la opción de Fila 0 mediante Bizum (02237) o a través de las cuentas bancarias habilitadas: ES03 2085 7605 9303 3123 6463 / ES13 2100 8756 1002 0015 6307.