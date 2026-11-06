Al menos 12 detenidos en una operación contra el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional

La Policía Nacional ha lanzado este viernes en torno a las 6 de esta mañana una operación contra el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional.

Ha realizado al menos 12 detenciones y registros en Guadalajara, Madrid, Asturias, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluyendo su sede central.

Varios miembros de la cúpula del grupo neonazi han sido detenidos y fuentes de la investigación, abierta por la Comisaría General de Información, avanzan que van a producirse más detenciones.

Se les investiga por su presunta participación en un delito de odio y un delito de asociación ilícita.

La operación se está desarrollando tras la denuncia de varios estudiantes que aseguraron haber sido agredidos por integrantes de este colectivo radical en una protesta en Gijón el pasado febrero.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos.

Han protagonziado diversas concentraciones en ciudades como Madrid y Sevilla y convocaron varias protestas tras la crisis de Ceuta.

En noviembre de 2023 participaron en las movilizaciones frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz contra la Ley de Amnistía.