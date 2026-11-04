Residentes de El Cardoso de la Sierra se sienten abandonados en "tierra de nadie"

Una petición ciudadana para anexionar el municipio guadalajareño de El Cardoso de la Sierra a la Comunidad de Madrid acumula ya más de 600 firmas en Change.org aunque algunos de los 50 habitantes que residen allí permanentemente acaban de enterarse de la iniciativa.

La petición la firma Luis Bustillo, que vive en Madrid pero tiene estrechos vínculos con El Cardoso.

Entre otras cosas, exige a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Guadalajara y Madrid que abran una mesa de negociación oficial, para tramitar la anexión de El Cardoso de la Sierra a la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, vecinos como Victorina Martín, que reside permanentemente en El Cardoso desde hace 12 años, se acaban de enterar de la petición. Victorina asegura que no sabe si la firmará. Lo que más le importa es que, sea la Administración que sea, se ocupe de mejorar los servicios en una localidad de la que dependen además las pedanías de Bocígano, Cabida, Colmenar de la Sierra, Corralejo, Peñalba de la Sierra y La Vihuela.

El Cardoso de la Sierra se ubica en la parte más alta de la Sierra de Ayllón, en el extremo noroeste de la provincia de Guadalajara, colindando con Segovia y Madrid.

El Cardoso de la Sierra pertenece a la provincia de Guadalajara pero sus habitantes dependen para ciertos servicios de la Comunidad de Madrid. Es el caso del servicio de Correos, la educación o la sanidad. En este caso, son derivados al Centro de Salud de Buitrago de Lozoya y del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

cuentan con transporte público.

Hay opiniones dispares entre los vecinos de El Cardoso de la Sierra sobre esta petición popular en Change.org de Anexionar El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) a la Comunidad de Madrid que tiene escasísimas posibilidades de prosperar.