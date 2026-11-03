CSIF llama a la huelga el 9 de diciembre en Castilla-La Mancha por los recortes en Educación

El sindicato de funcionarios CSIF ha comenzado hoy en Guadalajara movilizaciones que culminarán con una huelga general educativa el próximo 9 de diciembre.

Y que se sucederán en cada provincia de la región para denunciar los recortes que se iniciaron en 2012 y que hacen -en su opinión- que el profesorado de la región soporte unas condiciones laborales claramente inferiores al del resto de comunidades autónomas.

Hoy se han concentrado frente a la delegación de Educación de la Junta en Guadalajara donde han guardado un minuto de silencio por la tragedia de Urda antes de leer un manifiesto con sus reclamaciones que ha corrido a cargo de José Antonio Ranz, responsable de CSIF Educación Guadalajara.

Exigen a la Consejería de Educación una negociación inmediata para abordar mejoras salariales y condiciones para los docentes mayores de 55 años y el profesorado interino, y un plan efectivo para reducir la burocracia.

Aseguran que el ratio de alumnos por aula llega hasta los 33 en Secundario y hasta los 28 en Primaria cuando deberían estar en los 25 y 22.

Reivindican también se rebajen de 8 a 5 y medio los meses que los interinos tienen que trabajar de manera ininterrumpida para tener contrato y cobrar el verano, como sucede en el resto de comunidades autónomas.

Para la organización sindical, el acuerdo firmado por la Consejería de Educación con ANPE, CCOO y UGT no sólo no ha servido para revertir los recortes, sino que "ha sido un cheque en blanco para perpetuarlos.

El sindicato denuncia que la burocracia y las duplicidades administrativas continúan restando tiempo a la enseñanza y a la atención directa al alumnado. Por ello, exige un plan vinculante de simplificación administrativa que reduzca trámites innecesarios y permita evaluar los resultados.

CSIF insiste en que todas estas medidas deben traducirse en acuerdos verificables, con plazos, financiación suficiente y previsión presupuestaria para 2027.

La próxima concentración será este viernes en Albacete.

La organización sindical advierte, además, de que la secuencia de concentraciones y la jornada de huelga del 9 de diciembre se repetirán durante el segundo y el tercer trimestre si no se producen avances negociados y compromisos efectivos.