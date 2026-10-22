Comienza las obras de la mega playa urbana Alovera Beach

Ya han empezado las obras de construcción de Alovera Beach que se presentaba en 2017 como la playa artificial más grande de Europa.

Con una inversión de más de 29 millones de euros, este mega parque de ocio acuático podría concluir su construcción en marzo de 2028 y abrir sus puertas ese verano.

Visita a las obras de Alovera Beach | Onda Cero Guadalajara

9 años después y con todos los informes favorables, este proyecto impulsado por el grupo empresarial de Félix Abánades López, ya es una realidad. Detrás, mucho trabajo y una exigente tramitación administrativa.

Es una buena noticia para Purificación Tortuero, alcaldesa de Alovera.

El proyecto planea una laguna de 21.000 m2, una de las mayores de España, navegable y apta para el baño. También una playa de arena blanca de 16.000 m2. Contará con atracciones y zona para deportes acuáticos y restauración.

Gracias a la tecnología de bajo impacto ambiental de Crystal Lagoons, que se ha desarrollado incluso en pleno desierto de Egipto o Emiratos Árabes—, Alovera Beach consumirá hasta un 40% menos de agua que un parque equivalente.

Y requerirá entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad que consume una piscina convencional del mismo tamaño.

Además, se prevé la creación de más de 150 empleos directos e indirectos, y un impacto positivo adicional sobre sectores vinculados, como la hostelería, el comercio, los servicios y el transporte.