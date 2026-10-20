Indemnización de 14.000 euros para el que fue principal sospechoso del crimen de Miriam Vallejo

La Audiencia Nacional ha ordenado indemnizar al que fue principal sospechoso del crimen de Miriam Vallejo que sigue sin resolver casi 8 años después.

La joven de 25 años era de Alovera pero residía en Villanueva de la Torre (Guadalajara). Fue asesinada en enero de 2019 mientras paseaba a sus perros. Fue encontrada agonizando tras haber recibido 89 puñaladas en un camino que pertenecía al término municipal de Meco (Comunidad de Madrid).

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha determinado que Sergio, su compañero de piso, reciba una indemnización de 14.000 euros por los daños morales derivados de la acusación, por el foco público y por los 126 días -más de 4 meses- que permaneció en prisión preventiva.

Quedó en libertad por falta de pruebas, fue exonerado de toda responsabilidad en 2023 y nunca llegó a ser juzgado.

No se encontró ADN determinante ni restos genéticos. Según determinó la investigación, Sergio estaba jugando a la PlayStation en el momento del crimen

Sergio, de Azuqueca de Henares, volvió a casa de sus padres y sigue viviendo y trabajando en la zona.

La alcaldesa de Villanueva, Sonsoles Rico, ha expresado hoy su respeto a las decisiones judiciales y su deseo de que se encuentre al culpable.

El caso sigue abierto. El pasado año, la Guardia Civil anunció que había una nueva línea de investigación para dar con el culpable y en junio de 2025 se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos, pero desde entonces no se han conocido novedades sobre el caso.