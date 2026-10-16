Está entre las 5 galardonadas por el Gobierno regional en el acto de La Roda (Albacete)

La apicultora guadalajareña Raquel Adalid recibe uno de los Premios Mujeres Rurales 2026

Esta apiinfluencer, licenciada en Publicidad, es la cofundadora de Adalid Apícola y gestiona una explotación de 300 colmenas trashumantes en Guadalajara

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

La apicultora guadalajareña Raquel Adalid recibe uno de los Premios Mujeres Rurales 2026
La apicultora guadalajareña Raquel Adalid recibe uno de los Premios Mujeres Rurales 2026 | JCCM

La apicultora guadalajareña Raquel Adalid Botía es una de las 5 mujeres galadornadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en los Premios Mujeres Rurales 2026 que se entregan hoy a las 11.30 horas en La Roda (Albacete).

Es el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemoró ayer.

Raquel gestiona en Guadalajara una explotación de 300 colmenas trashumantes que están distribuidos entre Pastrana, Pioz y la Sierra de Guadalajara.

En Pioz precisamente desarrolla parte de sus actividades. Allí recibió la visita este jueves de la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y la delegada provincial de Igualdad, Laura Gil; en la que partició además el alcalde de Pozo de Guadalajara, Teo Baldominos.

Raquel es cofundadora de Adalid Apícola que tiene su sede social en Pozo de Guadalajara, donde también reside.

Raquel Adalid lleva más de una década vinculada a la apicultura, una actividad que comenzó como afición y que ha convertido en su profesión aunque ella es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.

A través de sus redes sociales, como @adalidapicola, acerca al público el trabajo cotidiano de las explotaciones apícolas, divulga la importancia de las abejas y la polinización y contribuye a dar visibilidad a las mujeres en el sector primario.

Esta apiinfluencer -así se define en sus redes- es un ejemplo de mujer emprendedora ligada al territorio.

"Este es un sector en peligro de extinción" -afirma Raquel- por lo que necesita renovación y relevo generacional del que ella es un ejemplo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid