Los comercios de Guadalajara "se lo toman a pecho" en una campaña de prevención del cáncer de mama

Los escaparates de Guadalajara se tiñen de rosa y sus comercios muestran su apoyo sumándose a una nueva campaña solidaria que se ha presentado hoy. En ella participan el Ayuntamiento de la capital alcarreña, la Federación de Comercio Provincial (FCG) y la Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de Comercio de la provincia de Guadalajara (Fedeco), integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara.

Presentación de la campaña en la Casa del Cuento de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Además del concurso de escaparates "Escaparates en Rosa", bajo el lema “El cáncer de mama nos lo tomamos a pecho”, la iniciativa incluye puntos solidarios con hucha para donativos en los 34 comercios participantes, pero va mucho más allá, según ha destacado Carmen Heredia, presidenta AECC Guadalajara.

Concurso-campaña "El cáncer de mama nos lo tomamos a pecho" | Onda Cero Guadalajara

Además, la campaña incentiva rutas saludables, en este caso, con 3 de ellas que recorren los comercios participantes y también premia la compra en ellos.

Todos aquellos que acumulen 9 sellos, entrarán en el sorteo de una cesta de productos, como explicaba Víctor Morejón, concejal de Comercio de Guadalajara.

Morejón que es médico de profesión ha recordado que el cáncer de mama también lo padecen los hombres y ha insistido en la importancia de la prevención.

Francisco Pérez, presidente de la Federación de Comercio de Guadalajara (FCG) y Elena Escudero, técnico de Fedeco, han puesto en valor esta campaña y su contribución.

En 2025 la Asociación Española contra el cáncer atendió a nivel nacional a 22.827 mujeres con cáncer de mama; en Guadalajara reciben atención psicosocial 228 personas:185 de ellas son pacientes de cáncer de mama y 42 familiares.