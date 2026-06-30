Las obras de Alovera Beach podrían empezar en dos meses

Alovera Beach está más cerca después de que el pleno municipal diera este lunes luz verde a avalar un préstamo de 15 millones que pide la promotora de Alovera Beach para la primera fase de la construcción de esta macroplaya artificial.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Ablanquejo-Rayet Medio Ambiente lleva a cabo este megaproyecto y de cara a iniciar las obras, van a solicitar una hipoteca sobre el terreno municipal cedido por el ayuntamiento.

Ha salido adelante con 13 votos a favor: de Alternativa Alovera y PP, Vox, y 3 abstenciones del PSOE.

El concejal de Unidas por Alovera, Alberto Pérez, el único que ha manifestado críticas al proyecto y que habla de "especulación urbanística", no ha estado presente en el pleno por motivos personales.

La alcaldesa del municipio, Purificación Tortuero ha contado en una entrevista en "Más de Uno Guadalajara" que se trata de un trámite más para facilitar que Alovera Beach sea una realidad.

La regidora ha detallado que la promotora ya cuenta con la licencia para el proyecto básico y ha presentado toda la documentación para la licencia de ejecución.

Ha señalado que el Ayuntamiento está colaborando para facilitar todos los trámites y ha avanzado que las obras podrían comenzarán, según las previsiones que le han comunicado, en unos dos meses aunque ha matizado que son fechas que podrían variar.

El proyecto para Alovera Beach pretende construir una laguna de 20.000 metros cuadrados dedicados al baño y la navegación, que sería, según los promotores, la playa artificial más grande de Europa.

Prevé la creación de unos 130 empleos directos, pero el Ayuntamiento -detalla la alcaldesa de Alovera- contará con un canon que contribuirá al desarrollo para el municipio.

En cuanto al consumo de agua, Purificación Tortuero, señala que el proyecto cuenta con los informes favorables de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Añade que se prevé que el gasto de agua de esta megaplaya artificial sea, según lo proyectado, similar al consumo anual de 80 viviendas.