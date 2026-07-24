La extinción del incendio de la Mierla se concentra en Los Condemios

Se cumple el noveno día del incendio de La Mierla en la Sierra Norte de Guadalajara que baja a nivel 1 y ya alcanza las 35.000 hectáreas calcinadas, el 95% correspondería al Parque Natural de la Sierra Norte.

Se trata de un incendio histórico con el mayor despliegue de medios: un millar ha participado, entre ellos, la UME con medio centenar de efectivos que se liberan para que puedan participar en otros incendios. Se ha tomado la misma decisión con los medios de otras comunidades.

Hoy se mantienen 200 efectivos, 27 medios actuando sobre el terreno y desde el aire.

Los esfuerzos de extinción se concentran en la zona de Los Condemios de Arriba y Abajo donde se ha desplazado el Puesto de Mando Operativo. La zona noroeste es en la que se emplean más a fondo.

El operativo está pendiente también de las combustiones latentes que suponen peligro de reactivación durante los próximos días.

Miguel Aguilar, director técnico de extinción del incendio, ha dicho que "la situación es suficientemente buena para prescindir de la fantástica ayuda que hemos recibido".

Confían en que el fuego no vuelva a reactivarse.

Hoy se ha autorizado a regresar a casa a otros 6 municipios: Monasterio, Veguillas, San Andrés del Congosto, Congostrina, Hiendelaencina y Alpedroches.

En otros 6 se ha levantado el confinamiento: Tordelloso, Miedes de Atienza, Bañuelos, Romanillos de Atienza, Casillas y Bochones.

Se analiza la situación en otros municipios de los servicios (luz, agua, telefonía, etc) para decidir a partir de esta tarde nuevos retornos y desconfinamientos.

Por su parte, los vecinos de Gascueña de Bornova y de pueblos del entorno se han movilizado ante la detección de focos humeantes, que -temen- pueda reactivarse.

Han registrado un escrito dirigido a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ya la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, con el respaldo de vecinos de localidades como Villares de Jadraque, Las Navas de Jadraque, Prádena de Atienza y El Ordial.

Reclaman que permanezcan los retenes en la zona y en caso de no poder hacerlo se autorice a pequeños grupos de vecinos a volver al pueblo para colaborar en las labores de supervisión.

Por otra parte, el incendio de Selas está ya controlado. Siguen trabajando 9 medios y 30 personas.