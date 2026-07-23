El incendio de La Mierla avanza en su estabilización

Se cumple una semana del incendio de la Mierla que ha calcinado 32.000 hectáreas y abarca perímetro de 120 kilómetros.

Sigue siendo un incendio de gran complejidad, pero no ha avanzado en las últimas horas.

Los equipos de extinción atacan la llama en la zona noroeste en el Mojón Cimero, según ha destacado Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible.

Gómez ha añadido que los equipos de extinción han contenido su avance hacia los municipios de Condemios de Arriba y de Condemios de Abajo y hacia Soria.

"Nunca ha superado la barrera de seguridad que establecimos" y ha destacado que se evitó que el fuego llegase a "una zona natural muy importante del Parque Natural de la Serranía Norte de Guadalajara".

La consejera ha avanzado que tras una situación más favorable este jueves, de cara a mañana la climatología podría complicar las tareas.

"Aunque las temperaturas se prevén más frescas va a cambiar el viento y vamos a tener rachas que van a superar más de 50 kilómetros por hora y por lo tanto, van a perjudicar seriamente la posibilidad de control definitiva de esa parte del incendio, por lo tanto, seguimos intensamente trabajando en esa zona y seguimos perimetrando el resto del incendio".

Este jueves 4 nuevos municipios se han sumado a los 5 que ayer pudieron ayer volver a sus casas.

Se trata de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel.

Los vecinos de Rebollosa de Jadraque, Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste y Angón regresaron ayer.

14 municipios permanecen confinados.

La Miñosa y sus pedanías son algunos de ellos.

Escucha las entrevistas a los alcaldes de La Miñosa y Rebollosa de Jadraque en 'Más de Uno Guadalajara".