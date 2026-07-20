El incendio de La Mierla está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros

El director técnico del dispositivo que lucha contra el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha reiterado que el fuego está "muy lejos" de estar controlado y que está atravesando cortafuegos de hasta 40 metros de longitud.

En cuanto a la situación en las próximas horas, ha explicado que a estas horas el incendio se encuentra "en eso que llamamos fuera de capacidad de extinción".

Fernández, en declaraciones a los medios este lunes, ha señalado que el incendio, que ha afectado a 26.000 hectáreas, es "muy complejo" y se está desarrollando en una zona "muy difícil de trabajar".

El director de la emergencia ha explicado que el incendio se ha sectorizado para poder organizar mejor las labores de intervención, aunque siempre centrado en la protección de las personas y las poblaciones.

Algo que, sin embargo, ha hecho que no se pueda tener un "control de frente continuo" y en esas discontinuidades entre población y población, ha detallado, se crean nuevas reactivaciones del fuego.

En cuanto a las zonas en las que se encuentra el fuego, en el noroeste están ardiendo zonas boscosas con combustibles "muy difíciles de trabajar, muy complicados", mientras que en el noreste, en la zona de Atienza, los combustibles son "mucho más livianos, más fáciles de trabajar" ya que son herbáceos. Asimismo, también hay zonas de matorral resultado de antiguos incendios.

Para trabajar esas zonas más delicadas se están intentando establecer zonas de control que están siendo ampliadas con trabajo de maquinaria, labor para la que están resultando "muy importantes" los agricultores de la zona, que están labrando campos de cultivo en la zona de Atienza para intentar crear barreras contra en fuego.

Agricultores de Guadalajara y de otras provincias trabajan sin descanso desde ayer creando cortafuegos con sus tractores.

Empezaron por su cuenta respondiendo a la llamada a través de mensajes móviles y redes sociales de compañeros de Miedes, pero desde mediodía de ayer están coordinados con el Infocam.

Unos 30 tractores hicieron un cortafuegos desde Cañamares hasta Atienza.

Daniel Olmedillas, agricultor de Romanillos de Atienza, seguía participando esta mañana en estas labores junto a otros compañeros en otras zonas de la comarca.

Puedes escuchar la entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara'.