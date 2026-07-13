Los vecinos de una promoción de vivienda pública de Azuqueca valoran acciones legales por deficiencias constructivas

El muro de entrada al garaje que se derrumbó hace más de una semana ha tenido en vilo a los vecinos de las Viviendas de Protección Pública (VPP) 'Nuevo Miró II' de Azuqueca de Henares.

Han avanzado a Onda Cero Guadalajara que la promotora Alza (actual Top Gestión) les ha informado de que empezarán a instalar andamios para solucionarlo la tarde de este lunes 13 de julio.

Esta es la más grave de una larga lista de deficiencias constructivas que denuncian los propietarios, "la mayoría sin solución" como es el caso de grietas, goteras en los garajes, desagües cegados, olores o problemas con la piscina que no tiene ni un año.

Además, los vecinos han mostrado su preocupación por la existencia de zonas donde el agua de lluvia desembocaría directamente al terreno en lugar de hacerlo a la red de saneamiento que podrían provocar problemas importantes a futuro.

Aseguran que problemas parecidos los han sufrido vecinos de la promoción más antigua de 'Nuevo Miró' hace 12 años construida por el mismo grupo.

Ante la acumulación de incidencias, la comunidad vecinal está valorando emprender acciones legales y contratar un gabinete pericial independiente para determinar el alcance de las deficiencias y analizar cómo pudieron aprobarse determinados proyectos.

Aurelio Menacho, uno de los vecinos de 'Nuevo Miró II', ha detallado la situación del inmueble en 'Más de Uno Guadalajara'.