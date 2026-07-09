Los vecinos de El Cardoso de la Sierra cumplen una semana sin cobertura telefónica e internet

Los vecinos de El Cardoso de la Sierra y sus pedanías cumplen una semana sin conexión telefónica ni internet.

Y no es algo puntual. Hace apenas 2 semanas sufrieron una incidencia similar.

Manuel López ha denunciado la situación ante los medios de comunicación tras días llamando a Movistar que no ha ofrecido una solución al problema.

Es analista de datos y ahora no puede teletrabajar desde este municipio de apenas medio centenar de habitantes.

Aunque los vecinos están pendientes de las necesidades que puedan surgir entre los más vulnerables, los mayores se quedan aislados de sus familias. También se dificulta la respuesta ante emergencias como el incendio que se declaraba en la tarde de este miércoles en la zona.

Para informar del fuego, tuvieron que desplazarse hasta unas peñas que tienen algo de cobertura.

Manuel explica que el centro de salud más próximo está a 40 minutos en coche por carreteras repletas de curvas.

Reclama en nombre de los vecinos una intervención urgente para restablecer la cobertura móvil y garantizar la continuidad del servicio.

Añade que situaciones como esta no ayudan precisamente a frenar la despoblación que sufren lugares como este ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara.

Puedes escuchar la entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara".