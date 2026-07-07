El Ministerio de Transportes aprueba el estudio informativo para la variante de la N320 de Guadalajara

El Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente el estudio informativo de la variante de Guadalajara y acondicionamiento de la carretera N-320.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de casi 104 millones de euros, es una demanda histórica de Guadalajara que lleva más de dos décadas pendiente de salir adelante.

Permitiría descongestionar de tráfico el nudo de Cuatro Caminos.

Para la variante de Guadalajara se han estudiado cuatro alternativas. La más favorable es la 2.

La alternativa 1 tiene una longitud de 6.847,86 metros. Su trazado comienza en el kilómetro 269,340 de la N-320, al este del enlace existente entre la N-320 y la N-320A, y finaliza en el enlace de Cabanillas con la A-2, situado aproximadamente en el kilómetro 50,840 de dicha autovía.

La alternativa 2, seleccionada, tiene una longitud de 6.626,55 metros. Parte del kilómetro 269,480 de la N-320 y finaliza igualmente en el enlace de Cabanillas con la A-2. Entre el origen y el kilómetro 4,250 discurre al norte de la alternativa 1 y, a partir de ese punto, comparte su trazado.

La alternativa 3 tiene una longitud de 6.697,26 metros. Es la opción más septentrional y comparte el mismo origen y final que la alternativa 2.

La alternativa 4 tiene una longitud de 6.947,18 metros. Parte del kilómetro 269,340 de la N-320, discurre más al sur que el resto de las alternativas y finaliza en el enlace actual de Cabanillas con la A-2. Entre el origen y el kilómetro 2,305 comparte el mismo trazado que la alternativa 1.

Además se plantean otras dos actuaciones.

La segunda es el desdoblamiento de la carretera N-320, entre los kilómetros 290,02 (enlace con la A-2) y 295,68 (pasado el enlace con la R-2), dotando a este tramo de características propias de autovía.

La tercera actuación es la ejecución de una nueva conexión este entre el enlace de Fuente La Niña (A-2, kilómetro 55,9) y el enlace existente entre la N-320 y la N-320A (kilómetro 270,4 de la N-320), mediante una carretera convencional.

Asimismo, el estudio contempla la construcción de nuevos enlaces y la remodelación de otros existentes para mejorar la conectividad de la zona. En concreto, el enlace de la variante con la carretera N-320, Semienlace de la variante con la carretera CM-2004, remodelación del enlace con la autovía A-2, remodelación de los ramales del enlace con la CM-10, R-2, A-2, enlace de la conexión este con la autovía A-2 y la carretera N-320 y glorieta en la conexión este.

Los siguientes pasos son su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que se inicie el proceso de información pública, y la consiguiente presentación de alegaciones para más adelante la redacción de los proyectos y posterior licitación.