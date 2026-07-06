La Asociación Planeta Migrante envía a Venezuela desde Guadalajara casi 600 cajas de ayuda humanitaria

La Asociación Planeta Migrante de Guadalajara ha realizado este fin de semana una segunda recogida de ayuda humanitaria los damnificados por los terremotos de Venezuela.

En total se han enviado a Venezuela 585 cajas en tres envíos que se canalizan a Venezuela a través diferentes a través de organizaciones como Cáritas.

Se han recopilado alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene o de primeros auxilios.

La recogida -que se ha realizado a través del Centro Municipal Integrado (CMI) Eduardo Guitián de la capital- se reducía este fin de semana en un 80 o 90%, según ha señalado a 'Más de Uno Guadalajara' Luis Alfredo Fequera, presidente de Planeta Migrante.

En las dos campañas de recogida ha participado unos 70 voluntarios en total.

La Asociación ha dado las gracias "de corazón" a toda la sociedad de Guadalajara que ha aportado su ayuda y solidaridad.

Ha demostrado, según Yajaira Nieto, secretaria de Planeta Migrante, que "la solidaridad no tiene fronteras".

Cuesta -nos cuentan- hablar de las pérdidas y las muertes de seres queridos. Aunque la demanda de ayuda psicológica se ha reducido también, la asociación sigue ofreciendo asistencia psicológica a través de Cruz Roja para aquellos que lo necesiten.

Los interesados pueden ponerse en contacto a través del teléfono 641 73 68 24.

De momento, no seguirán con más recogidas. Están valorando con otras entidades la ayuda que se va a necesitar a más largo plazo.

Escucha la entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara'.