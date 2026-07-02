La población de la Sierra Norte de Guadalajara aumenta un 8%

La despoblación se ha frenado en la Sierra Norte de Guadalajara que ha ganado un 8% de habitantes desde 2020.

El incremento ha sido especialmente significativo en Sigüenza donde se sitúa en torno al 14%, según ha señalado en una entrevista en 'Más de Uno Guadalajara', su alcaldesa María Jesús Merino.

Merino es además presidenta de ADEL Sierra Norte que fue el primer grupo de desarrollo rural de Castilla-La Mancha en impulsar en 2021 ayudas específicas para la rehabilitación de viviendas para fijar población.

Como reconocimiento a su labor recibirán el 9 de julio el Premio a la Responsabilidad Social Demográfica que entrega el Gobierno de Castilla-La Mancha.