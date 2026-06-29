Guadalajara se vuelca con la ayuda humanitaria para Venezuela

Guadalajara se ha volcado con la ayuda para los damnificados por los terremotos de Venezuela.

La Asociación Planeta Migrante de Guadalajara en colaboración con el Ayuntamiento ha estado recibiendo todo tipo de productos de primera necesidad que se necesitan canalizados a través del Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, pero también con la participación de otras asociaciones.

Luis Alfredo Sequera, presidente Planeta Migrante, ha afirmado que en apenas dos jornadas se han clasificado 319 cajas el sábado y otras 238 el domingo, además de otras aportaciones recogidas en el recinto ferial de la capital y de asociaciones colaboradoras, alcanzando un total de 557 cajas con alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene y material básico que ya están siendo canalizadas hacia Venezuela mediante distintas organizaciones humanitarias.

"Guadalajara reaccionó de una forma increíble", ha señalado emocionado Sequera, quien ha agradecido también la implicación de más de 60 voluntarios, del Ayuntamiento, empresas y ciudadanos en general.

Por otra parte, la asociación ha recibido más de 70 llamadas de personas preocupadas por familiares desaparecidos o afectados, mientras que Cruz Roja ya ha prestado atención psicológica a algunas de ellas, un servicio que continuará durante los próximos días.

Ponen su teléfono a disposición de quien lo necesite: 641 736 824.

La recogida continuará este próximo fin de semana, el sábado de 10.00 a 18.00 horas y el domingo de 10.00 a 16.00 horas, aunque la asociación ha pedido priorizar medicamentos, alimentos, herramientas, productos de higiene y artículos para bebés, limitando las donaciones de ropa debido al volumen ya acumulado en los centros logísticos.

Guadalajara se ha sumado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor al minuto de silencio que se ha celebrado en todo el país en recuerdo a las víctimas y en solidaridad con todos los afectados de una u otra manera por los terremotos de Venezuela.

En Guadalajara residen alrededor de 2.500 venezolanos, muchos de ellos con familiares afectados directamente por la catástrofe.