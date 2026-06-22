Controlado un segundo incendio en la provincia de Guadalajara

En Guadalajara, se ha dado por controlado y se trabaja en la extinción de un incendio forestal del que se recibía aviso por la llamada de un particular en torno a las 6 de esta mañana en Peñarrubia, en el término de Uceda.

Por otra parte, ayer quedaba extinguido por los equipos del Infocam el incendio que afectaba a matorral pero no a árboles y que se declaró en la tarde del sábado en Palancares, una pedanía de Tamajón, en la Sierra Norte de Guadalajara.

Fue detectado a las 16.16 horas por un vigilante fijo. En su extinción participaron 4 medios aéreos, 4 terrestres y 22 efectivos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide precaución y máxima colaboración ciudadana.

Y es que estamos inmersos en la primera ola de calor del verano con aviso naranja en la Alcarria y temperaturas que sobrepasarán los 40 grados en esta jornada.

En Azuqueca de Henares la máxima prevista es de 41, 40 grados para Guadalajara capital, 37 en el caso de Molina de Aragón y 36 en Sigüenza.

En esta jornada también hay presencia de calima por aires del Sáhara que llegan en combinación con un anticiclón haciendo subir el termómetro.

Las temperaturas se mantendrán altas hasta el jueves que es cuando empezarán a bajar.