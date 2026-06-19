PSOE y vecinos de diversos barrios denuncian "un problema de salud pública" en Guadalajara

El PSOE y una veintena de vecinos de diversos barrios de Guadalajara se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Guadalajara para denunciar el déficit de limpieza en la ciudad y barrios anexionados.

Un déficit que según el concejal socialista y exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, está generando un problema de salud pública por la plaga de ratas, los contenedores o papeleras a rebosar.

Alberto Rojo acusa al Ayuntamiento de Guadalajara de haber comprado el galardón Escoba de Platino, lo califica de “espectáculo bochornoso” y reclama al gobierno municipal que falicite lo que ha costado participar en el concurso como también -señala- lo ha hecho la Asociación de Usuarios y Consumidores de Guadalajara.

Es un premio -matiza Rojo- que se comen y se guisan las empresas de limpieza a nivel nacional.

Los vecinos que han participado en concentración en la Plaza Mayor denuncian los problemas de ratas en los contenedores, los excrementos de palomas y el déficit de limpieza en general.

Nos cuenta la situación Carlos García, presidente de la Asociación Los Manantiales, Antonio, de la Era del Canario, José Luis de La Rambla, Carla de Taracena.

Han estado también vecinos de La Chopera como Carmela que critica la falta de podas o Rafael del Balconcillo donde se genera una situación muy particular: algunos vecinos tiran huevos desde la terraza para ahuyentar a los niños que juegan al fútbol y "nadie lo recoge".

El concejal del PSOE y exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, asegura que la falta de limpieza en Guadalajara se ha convertido en un problema estructural a pesar de contar con el contrato más caro de servicios del ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, destacó en el balance de los 3 años de gobierno, la ampliación y mejora de este contrato, la Escoba de Platino y la llegada de la limpieza a todos los barrios, incluidos lo anexionados.