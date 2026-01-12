Guadalajara presenta alegaciones con el fin de garantizar potencia eléctrica para su futuro desarrollo residencial e industrial

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado alegaciones para garantizar potencia eléctrica para su futuro desarrollo residencial e industrial para los próximos años.

Las alegaciones al nuevo plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) se registraron el pasado 16 de diciembre.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, exige que se rectifique lo que ha calificado de "agravio a Guadalajara" que ha quedado fuera del mapa energético nacional y reclama soluciones pues de lo contrario el desarrollo de la capital urbanístico e industrial de la ciudad quedará en "agua de borrajas".

La regidora sostiene que ya ha habido proyectos industriales que no han salido por falta de potencia eléctrica.

El consistorio de la capital alcarreña ha concretado en estas alegaciones las necesidades de potencia previstas hasta 2040 que ha detallado Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

El plan del MITECO (2026-2030) recoge a Marchamalo como nodo de transporte eléctrico y el anillo de Madrid para renovables.

Marchamalo presentó alegaciones hace dos meses.