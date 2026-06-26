Planeta migrante moviliza ayuda en Guadalajara para los damnificados por el terremoto de Venezuela

La asociación Planeta Migrante de Guadalajara ha puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de la capital alcarreña un dispositivo especial de ayuda a los damnificados y afectados por los terremotos de Venezuela.

Los 2.500 venezolanos que residen en la provincia están pasando por momentos muy difíciles pero según nos ha contado su secretaria Yajaira, los miembros de esta asociación que se pusieron a trabajar desde el primer momento.

Todos aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a través del CMI Eduardo Guitián de Guadalajara.

Se pueden aportar alimentos no perecederos, mantas, ropa o medicamentos que se enviarán a Madrid para canalizar la ayuda directamente a Venezuela para que llegue lo antes posible.

La preocupación por los supervivientes también está presente pues más del 90% se ha quedado en la calle con lo puesto.

Planeta Migrante ofrece también apoyo psicológico a través de Cruz Roja y están colaborando para localizar a desaparecidos. Ponen su teléfono a disposición de quien lo necesite: 641 736 824.

Han convocado una misa por las víctimas, familiares, que tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas en la iglesia de San Nicolás El Real de Guadalajara.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha guardado este viernes un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano.