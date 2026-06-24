La Junta inicia obras de emergencia en el Fuerte de San Francisco

La Junta iniciará en los próximos días (como tarde la semana que viene) obras de emergencia en el Fuerte de San Francisco que se espera, estén finalizadas en tres meses.

Será en tres edificios: claustro, cuerpo de guardia y nave anexa al Espacio TYCE.

Así lo ha anunciado hoy la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García.

Además de intervención en limpieza o refuerzo de la estructura, también asegurarán cornisas o ventanas y revisarán y limpiarán todo el sistema de recogida de aguas pluviales.

Se trata de obras complementarias a la rehabilitación integral del Fuerte que está llevando a cabo la Junta tras la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

La inversión para esta intervención supera los 335.000 euros.

Por otra parte, la delegada ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que ponga fin a la ocupación ilegal de otro de los espacios del Fuerte: la cantina.

Interior zona de la cantina del Fuerte de San Francisco | Onda Cero Guadalajara

Rosa García ha asegurado que la Policía Local está al tanto, que realiza labores de identificación de las personas que van y vienen y cuyo número varía. Ha reclamado celeridad para proceder al desalojo por seguridad.

El entorno de la cantina ya sufrió un incendio a finales de 2024.

Exterior de la cantina del Fuerte de San Francisco | Onda Cero Guadalajara

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha respondido que van a evaluar la situación y a actuar si es de su competencia

Esteban ha subrayado que lo que ocurre en el Fuerte de San Francisco es consecuencia de los más de 20 años de abandono del gobierno regional.