La Junta saca a la calle su Servicio de Atención Integral LGTBI en Guadalajara

Con motivo de la celebración del Orgullo, hoy se ha instalado un punto informativo sobre el Servicio de Atención Integral LGTBI de Guadalajara.

Desde la plaza del Jardinillo se ha informado a la población sobre este servicio que se puso en marcha en la provincia hace un año y que está disponible en la delegación de la Junta en Guadalajara de forma presencial y telefónica de lunes a viernes.

Laura Gil, delegada de Igualdad de la Junta en Guadalajara, ha destacado la importancia del asesoramiento y apoyo que reciben las personas del colectivo.

En este punto han estado integrantes del colectivo Wado LGTBI.

Su presidenta Fiorela Sánchez destaca un retroceso por los discursos de odio, por los insultos que siguen recibiendo personas por su orientación sexual. Señala la orientación que prestan poniendo el foco en las dificultades que encuentra el colectivo trans, no solo a nivel social sino también en el ámbito familiar.

Desde Wado el compromiso con la comunidad LGBI de ayuntamientos de zonas rurales como Salmerón, Yebra, Fuencemillán o Tórtola de Henares.

Sin embargo, critican que el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP-Vox, no cuente con ellos, haya realizado una programación paralela y se niegue a colgar la bandera LGBI en la fachada del consistorio.

Por su parte, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara presentará en el pleno de este viernes una moción en la que pide recuperar la visibilidad institucional LGTBI que -afirman- se ha perdido desde que gobierna PP-Vox en la ciudad.

El concejal Ignacio de la Iglesia ha calificado de "vergüenza" que el gobierno municipal haya decidido iluminar el edificio Arriaca el domingo 28 de junio, día del Orgullo, por la noche y cuando finaliza toda una semana dedicada a sus reivindicaciones.