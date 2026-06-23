Concluyen las obras de la Casa del Cuento de Guadalajara

La Casa Museo del pintor Carlos Santiesteban y la Casa del Cuento están más cerca de abrir sus puertas en Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a varios concejales y responsables de llevar a cabo el proyecto han visitado, acompañados de la prensa, el fin de obra de este espacio emblemático para la ciudad.

Ana Guarinos, Javier Toquero, Santiago López y Víctor Morejón en la presentación del fin de obra | Onda Cero Guadalajara

Ha concluido la rehabilitación del que fue hogar del artista guadalajareño en la calle Teniente Figueroa y que albergará también la Casa del Cuento de la ciudad que podría convertirse también en la Casa del Cuento de Castilla-La Mancha, tal y como ha avanzado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos.

En cuanto a la Casa Museo del pintor Carlos Santiesteban se está avanzando en la catalogación y limpieza de su legado de cara a la musealización.

Será visitable y una muestra representativa de su obra y de cómo era el espacio en el que vivía y trabajaba. Todavía no hay fecha de apertura al público pues queda trabajo por hacer al igual que con la Casa del Cuento.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha explicado que hay que definir modelo de gestión, la programación y actividades. Ha avanzado que probablemente se sacará a licitación y el proceso será abierto a empresas o colectivos sin hacer mención especial al Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que organiza el Maratón de Cuentos de Guadalajara desde hace 35 años.

La obra ha costado 2,3 millones de euros y se ha financiado mayoritariamente con fondos europeos Next Generation.

Se ha actuado en más de mil metros cuadrados convirtiendo una casa antigua en un edificio moderno que conserva su esencia, accesible y con la máxima eficiencia energética.