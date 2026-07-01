Parcelas de la comarca de Molina de Aragón pierden la cosecha de cereal por las tormentas de pedrisco

Agroseguro ha comenzado ya la evaluación de daños ocasionados por las tormentas de pedrisco del fin de semana que han afectado a 8.000 hectáreas en Castilla La Mancha.

Ha empezado por las que están en cosecha o recolección.

En Guadalajara, la comarca de Molina de Aragón ha resultado especialmente perjudicada pues hay parcelas de cereal con daños del 100%.

Lo ha confirmado a Onda Cero Guadalajara, el presidente de APAG y vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha, Juan José Laso.

Sitúan daños en municipios como Prados Redondos, Rueda de la Sierra, Cillas, Cubillejo de la Sierra, Cubillejo del Sitio, Amayas o Labros, entre otros.

Laso asegura que las cosechadoras tuvieron que parar en la zona de Molina durante 2 o 3 días por el riesgo extremo de incendio; tiempo en el que podría haberse recogido cereal que ahora se ha perdido.

Reclama a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha que flexibilice la prohibición de cosechar con Indices Altos de Propagación de Incendios (IPP) extremos.

La cosecha se ha adelantado en Guadalajara y ya están en marcha en la comarca de Molina que suele ser más tardía y también en la Campiña.

Avanza que las perspectivas no son buenas. Se prevé una cosecha media-baja en la provincia.