Guadalajara guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Almería

Guadalajara se ha sumado al minuto de silencio por los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos de Almería.

Frente al Ayuntamiento han estado representantes de la Junta, la Diputación y el consistorio

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha expresado la "terrible consternación" con la que la ciudad ha recibido la noticia del incendio y trasladó el pésame de toda la ciudad a las familias de las víctimas, así como su afecto a quienes siguen viviendo horas de incertidumbre por la desaparición de varias personas. La regidora deseó que el incendio pueda extinguirse cuanto antes y con las menores consecuencias posibles.

Ha enviado también un mensaje de reconocimiento a los servicios de emergencia desplegados en la zona

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha señalado que no hay palabras de consuelo ante una tragedia de estas dimensiones y ha subrayado la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo.

El diputado delegado de Proyectos, Planes Provinciales y Cooperación Técnica de la Diputación de Guadalajara, Raúl de la Fuente, se ha sumado e a las condolencias dirigidas a los familiares de las víctimas y ha expresado su deseo de que los desaparecidos puedan ser encontrados cuanto antes. Además, mostraba su apoyo a los medios de extinción que trabajan sobre el terreno.

Hoy en Guadalajara se ha abierto una herida: la del recuerdo de los 11 fallecidos del retén de Cogolludo que quedaron rodeados por el fuego por un cambio de viento el 17 de julio de 2005 mientras trataban de apagar el incendio de La Riba de Saelices del que están a punto de cumplirse 21 años.