Guadalajara rendirá homenaje a los 11 fallecidos en el incendio de Guadalajara 21 años después

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recordado este jueves a los once integrantes del retén de Cogolludo fallecidos el 17 de julio de 2005 mientras combatían el incendio forestal de Riba de Saelices declarado, un día antes, tal día como hoy y que arrasó alrededor de 13.000 hectáreas de monte en la provincia.

Aunque "no las volveremos a recuperar nunca"-ha señalado- tampoco "las vamos a olvidar".

La regidora ha insistido en que aquella tragedia fue "un auténtico desastre" por la "falta de coordinación" y de medios, al tiempo que ha reclamado que una situación similar "no vuelva a suceder ni en Guadalajara ni en el resto de España".

Guarinos ha reiterado además su crítica a la gestión de la emergencia de entonces, al señalar que el incendio fue "un auténtico desastre con respecto a la coordinación y con respecto a los medios".

El homenaje está previsto para este viernes a las 9:30 horas en la rotonda del Retén de Cogolludo.

Representantes municipales depositarán un ramo de flores "en homenaje y recuerdo de las once víctimas" y como muestra de "respeto, cariño y apoyo siempre a las familias", según ha avanzado la alcaldesa.