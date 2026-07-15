Los agricultores protagonizan en Molina una marcha-protesta contra la prohibición de cosechar con riesgo extremo de incendios

Los agricultores han sacado esta mañana sus tractores, cosechadoras, remolques y otros vehículos agrícolas a la carretera para protestar contra prohibición de cosechar con IPPs extremos para evitar incendios.

Han salido por la carretera N-211, entre Alcolea del Pinar y Molina de Aragón llegando a localidades como Arangoncillo o Maranchón sin cortar vías después de cumplir 10 días sin poder recolectar cereral.

Según ha contado a Onda Cero Guadalajara, Juan José Laso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores (APAG), en la zona de Molina ni siquiera han empezado la cosecha y falta mucho por recoger en áreas amplias de otras zonas de la provincia.

Pide acabar con esta prohibición de cosechar con IPP de nivel rojo de incendios que "solo afecta a Castilla-La Mancha". También desde APAG reclaman el cese del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodovar y desde ASAJA Castilla-La Mancha se plantean ir a los tribunales para pedir compensaciones.

Laso avanza que seguirán saliendo ante nuevas prohibiciones.

Afirma que para poder cosechar no todos los agricultores pueden disponer de un tractor con cultivador, una persona dedicada exclusivamente a estas labores preventivas, un depósito de agua de 400 litros y una manguera de 50 metros, como se les exige.

El presidente de APAG afirma que es inasumible para la inmensa mayoría de los agricultores, que trabajan en explotaciones familiares y, en muchos casos, sacan adelante ellos solos toda su actividad agraria.

Señalan que Guadalajara junto a Cuenca son las provincias más perjudicadas por esta medida del gobierno regional.

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