La despoblación agrava el riesgo de incendios de alta intensidad en Guadalajara

La Asociación Forestal Alcarreña advierte del peligro potencial de incendios en los montes de Guadalajara, una de las provincias con mayor peso forestal del centro peninsular.

Cuenta con una superficie forestal de más de 800 mil hectáreas de las cuales más de 600.000 son de monte arbolado.

El 70% pertenece a propietarios privados como ayuntamientos que no pueden hacerse cargo de su mantenimiento en la mayoría de las ocasiones.

Como señala Sonia Pérez Mazarío, presidenta de la Asociación Forestal Alcarreña y CEO de GEA Forestal, no solo el cambio climático está incrementando aquí el riesgo de incendios de alta intensidad; también el abandono de los montes agravado por la despoblación.

La acumulación de vegatación es combustible para el fuego.

Defienden el aprovechamiento de los recursos del monte y reclaman a las Administraciones inversión y prevención; un plan urgente para impulsar una estrategia de apoyo a la gestión forestal sostenible.

La Asociación Forestal Alcarreña recuerda que la gestión forestal no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión.

Sostienen que los tratamientos selvícolas, el aprovechamiento sostenible de la madera, la biomasa forestal, el pastoreo extensivo o la recuperación de usos tradicionales del monte contribuyen a reducir la carga de combustible, mejorar la salud de las masas forestales, aumentar su capacidad para adaptarse al cambio climático y proteger tanto a las personas como al patrimonio natural.

La entidad muestra su solidaridad con las víctimas del incendio de Almería y recuerda el incendio de Guadalajara de la Riba de Saelices del que se cumplen 21 años el próximo 16 de julio.

Su presidenta confirma que supuso un antes y un después en la gestión de los incendios. A partir de entonces se creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se profesionalizaron los retenes forestales, entre otras cosas.

Escucha la entrevista completa en 'Más de Uno Guadalajara'.