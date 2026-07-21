Se declara en Selas un nuevo incendio forestal

Un incendio forestal permanece activo en el término municipal de Selas, en la comarca de Molina de Aragón.

Según el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM), se ha declarado a las 12:34 en una zona forestal arbolada.

En las labores de extinción participan actualmente un total de 10 medios aéreos, 4 medios terrestres y 31 efectivos.

El Gobierno de España ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción.

Se ha ordenado la evacuación de 5 municipios: Aragoncillo, Establés, Anchuela del Campo, Concha y Tobarrubia.