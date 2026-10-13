La MAS intensifica las medidas para evitar que las cenizas del incendio de La Mierla contaminen su red de abastecimiento

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) velará por salvaguardar el abastecimiento que se ha incrementado un 7, 7%, en el año hidrológico que acaba de concluir.

Se han consumido 3,3 millones de metros cúbicos más: 47 millones en total frente a los 43,6 de 2024-2025.

Se plantean pedir un incremento de unos 5 hectómetros cúbicos más a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Respecto a la petición de concesión de agua procedente del Sorbe de 50 hectómetros cúbicos anuales realizada por el Canal de Isabel II (Madrid) y que tramita actualmente la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), Juan Carlos Martín, ha anunciado que la mancomunidad se ha presentado como parte interesada para poder alegar una vez la CHT resuelva, pero ha mostrado cautela y ha señalado que es algo que se tiene que resolver técnica y no políticamente, en referencia a las mociones que han aprobado diferentes ayuntamientos.

"Creemos que lo mejor desde la Mancomunidad Guardia del Sorbe es esperar a dicha resolución y que la confederación se posicione, y entonces actuar".

Por otra parte, el vicepresidente de la MAS ha puesto en valor las medidas puestas en marcha para prevenir la contaminación del agua tras el incendio de La Mierla.

Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe han invertido entre 60.000 y 70.000 euros para ampliar la medición de sustancias tóxicas en laboratorio; unas mediciones que cotejan cada 2 horas.

En la MAS preocupan las lluvias torrenciales que podrían arrastrar mayor cantidad sedimentos del incendio aunque la CHT ha hecho una importante labor preventiva con la instalación de 1.500 albarradas y pequeños diques en 12 arroyos de la cuenca del Sorbe y 18 en los alrededores de Alcorlo.

Estos embalses, por cierto, están actualmente al 38% y 53% de su capacidad respectivamente.

Solo en caso extremo, se prohibiría el consumo de agua potable.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece a 13 municipios y a 400.000 habitantes.

El que más consume es Alcalá de Henares; pero los que más han incrementado su consumo respecto a hace un año son los de la Campiña en un 53% y La Muela en un 94%.

Aunque el vicepresidente de la MAS ha considerado que la llegada del otoño y del invierno puede contribuir a mejorar las reservas, ha pedido mantener un consumo responsable.