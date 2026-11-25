El gobierno de Castilla La Mancha reforzará la prevención y trabajará conjuntamente con los ayuntamientos para mejorar sus planes de autoprotección frente a los incendios.

Según la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han detectado un punto de debilidad tras los grandes incendios de este verano como el de La Mierla, el mayor de la región.

El objetivo: preservar los núcleos úrbanos.

Muchos ayuntamientos -ha dicho la consejera- carecen de capacidad técnica para desarrollar estos planes de autoprotección.

Mercedes Gómez, ha participado esta mañana en una reunión técnica en la que han participado cerca de 120 especialistas en extinción y prevención de incendios de Castilla La Mancha para analizar la campaña y mejorar el dispositivo Infocam de cara al año que viene.

Gómez ha apuntado además que se estudiarán también posibles refuerzos de las brigadas helitransportadas y de otros medios que permitan mejorar la eficacia frente a los grandes incendios forestales que, según la consejera, han venido para quedarse.

Por otra parte, ha confirmado que el gobierno regional ya se ha personado en el procedimiento judicial abierto por el incendio de La Mierla.

Además, ha calificado de impresionante el trabajo del Infocam y ha recordado que el incendio de La Mierla calcinó 34.000 hectáreas pero tenía un potencial de 100.000.

La consejera ha destacado que Castilla La Mancha es la autonomía que más invierte en prevención, 56 millones este año.

Para 2027, ha avanzado que hay consignados 139 millones en los presupuestos de la Junta.

Por otra parte, ha subrayado la necesidad de mejorar la coordinación frente a situaciones de emergencia nacional como la que se dio en los incendios de Burgohondo y Madrid.