CEOE-CEPYME Guadalajara, la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara y el promotor de Alovera Beach han firmado un convenio de colaboración para promocionar el turismo en la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por Marisol García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara; Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería; y Félix Abánades, promotor de Alovera Beach.

Las tres entidades establecen así un marco de cooperación para dar a conocer el proyecto y difundirlo entre el tejido empresarial, especialmente entre las empresas turísticas y hosteleras de la provincia.

La idea es aprovechar el tirón de esta mega playa urbana para promocionar turísticamente Guadalajara: dar a conocer sus municipios, establecimientos hosteleros, alojamientos y otros atractivos turísticos; pero al tiempo reforzar la promoción de Alovera Beach, como ha destacado en Onda Cero Guadalajara, Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería.

Pajares ha avanzado que entre los primeros pasos de este convenio, tienen intención de presentar Alovera Beach en el próximo Fitur 2027 aunque la presentación principal está prevista para Fitur 2028 pues ese verano se espera su apertura. Cuando las obras están más avanzadas, se firmarían convenios específicos o se concretaría la promoción con los touroperadores.

Esta futura playa artificial contará con 20.000 metros cuadrados, navegables y aptos para el baño. También con una inversión de más de 29 millones de euros. Prevé generar cerca de 100 empleos directos.