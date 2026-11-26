Polémica tras la manifestación feminista por el 25N de ayer en Guadalajara.

El PP ha pedido a la Red Feminista en la que se integran partidos como el PSOE y sindicatos como UGT y CCOO, que condenen los cánticos que se dirigieron contra el concejal de Mujer e Igualdad, Roberto Narro y que decían "Narro, machista, estás en nuestra lista".

Los populares condenan estas manifestaciones que tienen carácter personal y aseguran que así no se lucha contra la violencia machista.

La portavoz provincial y cabeza de lista del PP al Congreso, Itziar Asenjo, ha censurado que se haga campaña de esta manera y se ha referido también a una pancarta que se pudo leer en años anteriores "Narro, Roberto, me comes todo el huerto".

Asenjo ha defendido el trabajo que realiza Roberto Narro al frente de la concejalía de Igualdad.

El aludido, Roberto Narro, ha condenado y calificado de "deleznables" estas referencias contra él y ha reivindicado el compromiso del gobierno municipal contra la violencia de género.

La candidata al Congreso ha prometido que el PP luchará contra este tipo de violencia de manera diferente a través de la mejora del sistema Viogen, de más medios para policía y guardia civil o pasando a Interior las competencias de las pulseras antimaltrato.