Un aloverano y una malagueña encabezan la candidatura de Frente Amplio al Congreso y al Senado

Hoy Frente Amplio ha presentado sus candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

LLegan dispuestos a pelear cada voto en la campaña que da comienzo en la madrugada del jueves al viernes.

Ernesto Martín Doménech, secretario político del Partido Comunista de España (PCE) en Guadalajara, encabeza la de la Cámara Baja.

Vive en Alovera y lleva residiendo en Guadalajara más de una década aunque trabaja en Madrid.

Una de las reivindicaciones de la candidatura que lidera es poner freno a la despoblación de una provincia que funciona a dos velocidades: la del Corredor del Henares y la de la Guadalajara despoblada.

Martín ha destacado que el 80% de la población de la provincia vive en el 6% del territorio que obliga a muchos ciudadanos a hacer más de 100 kilómetros para llegar al hospital de la capital.

Por su parte, Mar González Báez, malagueña y coportavoz federal del Partido Verde (Verdes Equo), es la nº1 de la alianza 'Senado de Progreso'.

Sin ningún vínculo con Guadalajara y con cuatro años de experiencia parlamentaria en el Congreso, en el grupo de Sumar, González Báez aterriza en Guadalajara con el compromiso de implicarse en los problemas de Guadalajara, de reunirse y ser accesible a asociaciones, colectivos y ciudadanos.

Como ecologista, manifiesta su especial foco en el medioambiente, su preocupación por los recursos hídricos, los trasvases o por incendios como el de la Mierla de este verano.

Sobre la tauromaquía defiende en una provincia eminentemente taurina como Guadalajara que "deje de financiarse con dinero público".

El próximo día 12 tienen previsto participar en un acto conjunto con la plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia.

Una de las paradas de la campaña electoral será Sigüenza, donde quieren reclamar la recuperación del servicio ferroviario que conectaba los pueblos con Zaragoza y que lleva un año interrumpido.