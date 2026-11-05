Prevén comercializar en breve la Indicación Geográfica Protegida del Espárrago Verde de Guadalajara

La primera Jornada del Espárrago Verde celebrada en Guadalajara ha dejado cifras y buenas perspectivas para el sector que espera comercializar su IGP o Indicación Geográfica Protegida y llegar a unas 200 toneladas en la próxima campaña.

La provincia concentra el 80% de la superficie dedicada al cultivo del espárrago verde en Castilla-La Mancha y cuenta con 44 municipios incluidos en esa delimitación de la Indicación Geográfica Protegida, pero esta IGP aún no se ha comercializado por temas burocráticas que la Asociación de Espárrago de Guadalajara espera resolver próximamente, como ha explicado su presidente José Luis Gutiérrez.

Gutiérrez ha señalado que el espárrago de Guadalajara destaca por su calidad en la que es clave el frío del otoño-invierno. El frío ralentiza el crecimiento de los turiones (tallo tierno comestible) y favorece que la planta acumule reservas.

Uno de los hándicaps es la mano de obra que realizan, sobre todo, trabajadores procedentes de Marruecos, Bulgaria o Rumanía. Muchos de ellos se quedan a vivir en pueblos pequeños que están duplicando su población -selaña el presidente de la Asociación que se muestra partidario de contratar en origen.