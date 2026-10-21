La Guardia Civil rescata a dos jóvenes tras caer su coche de un puente al río Badiel

La Guardia Civil de Guadalajara ha rescatado en condiciones especialmente difíciles a dos jóvenes que quedaron atrapadas en el interior de un vehículo que se precipitó desde un puente al cauce del río Badiel.

Ocurrió en la carretera GU-115 cuando el coche se salió de la vía entre las localidades de Ledanca y Argecilla.

Una patrulla de Tráfico de Guadalajara se desplazaba urgentemente al lugar tras recibir el aviso de un familiar de las víctimas que alertó de lo sucedido.

Una vez localizado el turismo, los guardias civiles descendieron hasta el cauce del río para auxiliar a las ocupantes. Tras una primera evaluación, una de ellas presentaba lesiones graves y politraumatismos, mientras que la otra se encontraba inconsciente y tenía dificultades respiratorias.

Dad la gravedad de la situación y sin esperar a la llegada de los bomberos, los agentes realizaron una extracción de emergencia forzando las puertas del vehículo y rescatando a las jóvenes.

Tras inmovilizar a una de ellas en una camilla, junto con el personal sanitario llevaron a cabo la evacuación, pese a las dificultades de acceso y del lugar en el que había quedado el coche.

Finalmente, las dos jóvenes eran trasladadas en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara y al Hospital 12 de octubre de Madrid.

La actuación de los agentes fue decisiva para asistir de forma urgente a las víctimas y facilitar su evacuación en unas circunstancias especialmente difíciles.