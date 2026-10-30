Guadalajara mantiene el Tenorio Mendocino que guardará un minuto de silencio por la tragedia de Urda

Guadalajara volverá a convertirse este fin de semana en un gran escenario teatral con el regreso del Tenorio Mendocino, una de las citas más representativas del calendario cultural y turístico de la ciudad. Los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, los versos de José Zorrilla recorrerán los espacios monumentales vinculados a la familia Mendoza, en una representación itinerante que reúne patrimonio, teatro y tradición en torno a la festividad de Todos los Santos.

La XXXVI edición del Tenorio Mendocino, organizada por la Asociación Gentes de Guadalajara con la colaboración del Ayuntamiento, es Fiesta de Interés Turístico Regional, la representación es gratuita y convierte algunos de los principales monumentos de Guadalajara en escenarios naturales de una de las obras más conocidas del teatro español.

Según informa el Consistorio, ambas jornadas comenzarán a las 19.00 horas con la ambientación previa en la plaza de Santa María, mientras que a las 21.00 horas dará comienzo la representación itinerante, también desde este enclave.

Los espectadores podrán acompañar a los personajes de Don Juan Tenorio a través de distintos edificios históricos, siguiendo una trama de amor, desafío, honor y redención que adquiere una dimensión singular al representarse en los espacios patrimoniales de la ciudad.

Entre las principales novedades de esta edición figura el regreso de Abigail Tomey a la dirección, acompañada por Julia Piera en la codirección, así como la incorporación de la actriz Laura Galán, ganadora del Premio Goya a la mejor actriz revelación en 2023, que interpretará a Butarelli.

También habrá cambios en la disposición de algunas escenas. Los jardines del Palacio del Infantado acogerán una de las representaciones, mientras que la escena de la cena se trasladará al zaguán del palacio, con vistas al Patio de los Leones.

La programación municipal de este fin de semana presenta algunas modificaciones como consecuencia de los tres días de luto oficial decretados tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda.

En señal de respeto hacia las víctimas y sus familias, el Ayuntamiento de Guadalajara ha trasladado al domingo 1 de noviembre las actividades de Halloween previstas inicialmente para el sábado, tanto en el parque de la Concordia como en la plaza de toros.

También cambia de fecha el tradicional Baile del Buñuelo, dirigido a las personas mayores, que se celebrará el domingo en su ubicación habitual.

De este modo, el parque de la Concordia acogerá el domingo, de 16.30 a 19.00 horas, la programación infantil de Halloween, dirigida a niños de 3 a 12 años.

Habrá hinchables, pintacaras terrorífico, el taller 'Pinta tu calabaza', juegos como 'Envuelve la momia' y 'Truco o trato', piñatas y espacios para fotografías, además de actividades inclusivas y adaptadas para menores con necesidades especiales.

A las 17.00 horas tendrá lugar el cuentacuentos 'La verdadera historia de la bruja Piruja'; a las 18.30 horas, el concurso de disfraces, y a las 19.15 horas, un aquelarre colectivo pondrá el broche a la jornada.

La programación juvenil se desarrollará también el domingo 1 de noviembre en la plaza de toros, donde se instalará un pasaje del terror de 20.30 a 00.30 horas, dirigido a jóvenes a partir de 12 años. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por una persona adulta.

Por su parte, el tradicional Baile del Buñuelo, otra de las citas vinculadas a estas fechas, se celebrará igualmente el domingo 1 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Centro Social de la calle Cifuentes, manteniendo su ubicación habitual.

La música en directo correrá a cargo del cuarteto Anais, que amenizará una tarde de baile y convivencia para las personas mayores, acompañada de los tradicionales buñuelos y chocolate. La entrada será libre.

La programación de Halloween comenzará, no obstante, este viernes a las 18.00 horas, con la actividad infantil 'Cuentos de miedo, pero poco', a cargo de TararíqueteCris, en la Biblioteca Municipal 'José Antonio Suárez de Puga'.

Esta sesión de narración oral mantiene su fecha y horario previstos, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, queda suspendido el vermú de peñas previsto para el sábado en el parque de la Concordia, mientras que la conferencia sobre menopausia programada en el Espacio Tragaluz ha sido aplazada, con una nueva fecha todavía por determinar.

El Museo Francisco Sobrino también reservará un espacio para la creatividad en familia. El sábado 31 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas, acogerá el taller didáctico 'Pixelart. Del cuadro al píxel', una propuesta que permitirá descubrir cómo pequeños cuadrados de color pueden dar lugar a composiciones visuales complejas.

La actividad está dirigida a niños de 8 a 12 años acompañados por una persona adulta, cuenta con 16 plazas y requiere inscripción previa.

EUROPA PRESS